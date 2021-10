LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: azzurre in semifinale con la Gran Bretagna nell’inseguimento! Tocca al quartetto di Ganna e Milan! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12: 2’02?547 per i belgi a metà gara 14.08: E’ il momento del Belgio con Dens, Pollefliet, Van Mulders, Vandenbranden 14.07: Il Kazakhstan chiude con 4’06?798 14.06: 2’04?885 per i kazaki a metà gara 14.05: Ci sono Dinmukhametov, Potapenko, Zacharov, Zhumakan in pista per il Kazakhstan 14.02: E’ il momento dei quartetti maschili dell’inseguimento. Al via Kazakhstan, Belgio, Polonia, Francia, Ucraina, Canada, Gran Bretagna, Russia, Svizzera, Germania, Italia e Danimarca 14.01: L’Italia dunque affronterà questa sera in semifinale la Gran Bretagna: chi vince vola in finale, chi perde dovrà far segnare uno dei migliori due tempi delle altre squadre per giocarsi il bronzo. L’altra semifinale è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12: 2’02?547 per i belgi a metà gara 14.08: E’ il momento del Belgio con Dens, Pollefliet, Van Mulders, Vandenbranden 14.07: Il Kazakhstan chiude con 4’06?798 14.06: 2’04?885 per i kazaki a metà gara 14.05: Ci sono Dinmukhametov, Potapenko, Zacharov, Zhumakan inper il Kazakhstan 14.02: E’ il momento dei quartetti maschili dell’inseguimento. Al via Kazakhstan, Belgio, Polonia, Francia, Ucraina, Canada,, Russia, Svizzera, Germania, Italia e Danimarca 14.01: L’Italia dunque affronterà questa sera inla: chi vince vola in finale, chi perde dovrà far segnare uno dei migliori due tempi delle altre squadre per giocarsi il bronzo. L’altraè ...

