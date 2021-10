La carta nucleare di Macron | sei nuovi reattori per la sfida della transizione energetica

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Emmanueltorna a parlare di energia e, secondo il quotidiano francese Le Figaro, è pronto ad annunciare seinucleari Epr. Si tratta di una vera bomba destinata ad alzare il tono del dibattito in vista delle elezioni dell’anno prossimo. Infatti, la notizia arriva pochi giorni dopo il lancio di France 2030, il programma con cuiintende rilanciare la crescita e perseguire laverde. In quella sede, l’inquilino dell’Eliseo aveva impegnato un miliardo di euro per la realizzazione dinucleari di piccole dimensioni, anche al fine di posizionare la Francia al cuore del nascente business dell’idrogeno senza emissioni. In verità, la notizia del Figaro non è del tutto inedita. Alcune settimane fa la ministra dell’Industria, Agnes ...