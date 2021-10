Koulibaly | “Mi piacerebbe incontrare chi mi insulta per capire il perché di tutto questo”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kalidou, difensore del Napoli, ha presentato la sfida in Europa League col Legia Varsavia in conferenza stampa. Il Legia Varsavia è una squadra esperta, se sono al primo posto nel girone vuol dire che lo meritano. Domani verranno con la stessa intenzione delle uscite precedenti: ci aspetteranno per poi ripartire, ma dobbiamo fare gol il prima possibile. Con la tranquillità e la solidità che abbiamo dietro potremo vincere ed è necessario farlo. In campionato avete preso 3 gol in 8 partite, in Europa invece sono 5 in due gare. Qual è la differenza? Non saprei, dobbiamo ancora trovare una soluzione. È vero che in Europa abbiamo subito troppo, mi dà fastidioabbiamo tanti ottimi calciatori. È una questione di testa,alla fine sappiamo che con i fenomeni che ci ritroviamo davanti possiamo segnare in ogni momento. Se ...