Il falconiere non si pente | “Il mio era un saluto militare | alla spagnola”

Roma, 20 ott – saluto romano? Macché, alla spagnola. E' la versione di Juan Bernabé, falconiere addestratore dell'aquila Olimpia finito nella bufera nelle ultime ore e sospeso dalla Lazio. "Sono dispiaciuto per quello che è successo, in Spagna il gesto fascista si fa con il braccio teso in una linea retta", dice Bernabé all'Adnkronos. "In Italia a quanto pare è anche così, dandosi una pacca sul petto. Io sono una persona assolutamente di destra, del partito Vox in Spagna come pure tanti amici calciatori, ma non di idea fascista, non è proprio nella mia mentalità", fa sapere il falconiere. Il falconiere della Lazio: "saluto fascista? No, militare" Spagnolo, 53 anni, da anni Bernabé addestra l'aquila che il club biancoceleste ha deciso ...

