Icardi e il messaggio a Wanda Nara | crisi finita?

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sembra tornato il sereno tra Mauroe sua moglie e agentedopo ladei giorni scorsi, legata alle voci di tradimento. E’ lo stesso giocatore argentino del Psg, su Instagram, a descrivere uno scenario nuovamente ‘idilliaco’. “Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia -scrive-, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ieri sera, ha atteso il fischio finale di Psg - Lipsia per cospargersi di ceneri sulla piazza pubblica di Instagram, con un messaggio destinato ai suoi 7,2 milioni di follower, ma in ... Sui social, Mauro ha scritto un altro messaggio per la moglie Wanda Nara. Questa volta pare essere tornato il sereno Questa volta pare davvero che la pace sia stata fatta tra Mauro e Wanda Nara. Sui ... Mauro Icardi nelle scorse ore ha pubblicato alcune righe su Instagram, accompagnate da due foto insieme a Wanda Nara in un atteggiamento affettuosi. Messaggio su Instagram da parte del calciatore arge ... Il detective avrebbe monitorato anche una chat privata del giocatore, ex capitano dell'Inter, con una showgirl assai popolare in Argentina.