GIOVANI RAMARRI SUGLI SCUDI: 3 GRANDI VITTORIE E UN PARI ALL'ULTIMO SECONDO

PRIMAVERA: Brescia-Pordenone 2-0
UNDER 17: Pordenone-Spal 2-0 (Okoro 2)
UNDER 16: Pordenone-Cittadella 1-0 (Reschiotto)
UNDER 15: Pordenone-Cittadella 1-0 (Ciancamerla)
UNDER 14: Pordenone-Padova 3-3 (De Paoli 2, Furlan)

I tabellini:

PRIMAVERA: Brescia-Pordenone 2-0
GOL: 11? pt Del Barba; 47? st Ferro.
BRESCIA: Prandini, Boafo, Danesi (Riviera), Bertoni (Vasta), Maccherini, Castellini, Manu (Ferro), Tomella (Fogliata), Del Barba, Andreoli, Iddrissou (Bianchetti). All. Aragolaza.
PORDENONE: Sfriso, Fantin, Ballan (Zanotel), Comand (Plai), Maset, Del Savio, Turchetto (Agostini), Pinton, Secli, Destito (Banse), Music. All. Lombardi.
ARBITRO: Di Cicco di Lanciano.
NOTE: espulso Pinton. Ammoniti Comand, Ballan e Banse.

UNDER 17: Pordenone-Spal 2-0
GOL: 35? st, 42? Okoro.
PORDENONE: Salviato, Colautti (Muranella), Corazza (Fagherazzi), Biscontin C. (Fernetti), Biscontin A., Juncu, Martini ...

