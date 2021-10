Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Italia da sogno, 4 finali ipotecate! Bartolini 2° al libero, Grasso 5° al volteggio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’Italia ha regalato grandissime emozioni nelle qualificazioni maschili dei Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. La nostra Nazionale si è resa protagonista di una prestazione davvero da sogno a Kitakyushu (Giappone) ed è in corsa su più fronti, con la concreta possibilità di strappare un filotto di finali di specialità davvero da record. Quando manca soltanto una suddivisione al termine del turno eliminatorio, gli azzurri si sono messi in eccellente posizione: due atti conclusivi sono in cassaforte, altri due sono altamente probabili, per il quinto bisognerà incrociare le dita. I nostri Moschettieri erano attesi in pedana alle ore 10.20 (le 17.20 locali), ma una positività al Covid-19 riscontrata prima della sesta suddivisione ha costretto a operare una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ha regalato grandissime emozioni nelle qualificazioni maschili deidi. La nostra Nazionale si è resa protagonista di una prestazione davvero daa Kitakyushu (Giappone) ed è in corsa su più fronti, con la concreta possibilità di strappare un filotto didi specialità davvero da record. Quando manca soltanto una suddivisione al termine del turno eliminatorio, gli azzurri si sono messi in eccellente posizione: due atti conclusivi sono in cassaforte, altri due sono altamente probabili, per il quinto bisognerà incrociare le dita. I nostri Moschettieri erano attesi in pedana alle ore 10.20 (le 17.20 locali), ma una positività al Covid-19 riscontrata prima della sesta suddivisione ha costretto a operare una ...

Advertising

lexiexoxoo : mi ero scordata che c’erano i mondiali di ginnastica artistica………………………………….. - bragherissima : la ginnastica artistica maschile italiana: - laureasenzalae : a me delle vittoria dell’italia quest’anno purtroppo non è interessato, ma se il potere si trasferisce anche alla g… - bragherissima : la rinascita della ginnastica artistica italiana maschile e non posso che esserne fiera - Marti__boo : Io a 6 anni quando facevo finta di fare ginnastica artistica con i nastri ?? -