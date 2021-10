Giappone: il premier Kishida conferma il rilascio delle acque di Fukushima (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In Giappone è stato confermato il rilascio in mare delle acque di Fukushima. L’annuncio arriva dal premier Fumio Kishima dopo una visita presso all’impianto colpito dal terremoto del 2011. L’obbiettivo è la neutralità carbonica. Il premier del Giappone, Kishida ha confermato il rilascio in mare delle acque di Fukushima. Forte opposizione locale Fumio Kishida, il nuovo primo ministro del Giappone ha confermato che a breve verrà scaricata in mare tutta l’acqua contaminata e stoccata nella centrale nucleare di Fukushima, l’impianto al centro dalla triplice ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Inè statoto ilin maredi. L’annuncio arriva dalFumio Kishima dopo una visita presso all’impianto colpito dal terremoto del 2011. L’obbiettivo è la neutralità carbonica. Ildelhato ilin maredi. Forte opposizione locale Fumio, il nuovo primo ministro delhato che a breve verrà scaricata in mare tutta l’acqua contaminata e stoccata nella centrale nucleare di, l’impianto al centro dalla triplice ...

