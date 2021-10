Cosa sappiamo della sotto-variante delta plus del coronavirus, osservata nel Regno Unito (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Foto: Rockefeller University)La sorveglianza precoce con il sequenziamento del genoma di Sars-Cov-2 permette di individuare tempestivamente nuove mutazioni e nuove varianti del virus. La variante delta continua a dominare, in Italia e in Europa, ma oggi oggi una nuova sotto-variante, sua discendente, è apparsa e ha iniziato a diffondersi nel Regno Unito. Questa nuova forma, chiamata delta plus, si caratterizza per la presenza aggiuntiva di una nuova mutazione, identificata nel luglio 2021 e indicata dalla sigla AY.4.2. Nel Regno Unito, dove rappresenta il 6% dei casi, la delta plus non desta per ora preoccupazione, come riporta un articolo della Bbc, che ne ha appena ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Foto: Rockefeller University)La sorveglianza precoce con il sequenziamento del genoma di Sars-Cov-2 permette di individuare tempestivamente nuove mutazioni e nuove varianti del virus. Lacontinua a dominare, in Italia e in Europa, ma oggi oggi una nuova, sua discendente, è apparsa e ha iniziato a diffondersi nel. Questa nuova forma, chiamata, si caratterizza per la presenza aggiuntiva di una nuova mutazione, identificata nel luglio 2021 e indicata dalla sigla AY.4.2. Nel, dove rappresenta il 6% dei casi, lanon desta per ora preoccupazione, come riporta un articoloBbc, che ne ha appena ...

Advertising

Inter : ?? | MEME Evil #Barella be like ... Sappiamo già a cosa state pensando ???? - redazioneiene : Se tutti sappiamo cosa fare per dare un senso alla morte di una persona, o almeno ci proviamo, per i cani non è mai… - Corriere : Una sotto-variante di Delta sta crescendo in Gran Bretagna - isoledipinte : ragazzi preparatevi perché come ogni anno rudy sceglie qualcuno a cui criticare la qualsiasi cosa. dato che non pu… - mr_pac : RT @mr_pac: @dottoremaevero @fabioambrosino_ @ilpensiero Sembra forse che c'entri poco ma non è così. ;) Se sappiamo scientificamente che i… -