Ci sono ancora polemiche sull’appalto da 700mila euro per la videosorveglianza a Udine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ci sono stati 377 voti a favore, 248 contrari e 62 astensioni. E sono i numeri degli eurodeputati che – con una risoluzione del Parlamento europeo – hanno sottolineato il rischio di distorsione algoritmica nelle applicazioni di intelligenza artificiale, soprattutto da parte delle forze dell’ordine, perché il sistema è riconosciuto come fortemente discriminatorio. Nonostante tutto, a Udine, si va avanti con il bando da quasi 700mila euro per l’installazione di telecamere di videosorveglianza che, in futuro, potranno essere compatibili con il riconoscimento facciale. LEGGI ANCHE > Il comune di Udine e le telecamere con il riconoscimento facciale (vietate dal Garante) videosorveglianza Udine, si va ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Cistati 377 voti a favore, 248 contrari e 62 astensioni. Ei numeri deglideputati che – con una risoluzione del Parlamentopeo – hanno sottolineato il rischio di distorsione algoritmica nelle applicazioni di intelligenza artificiale, soprattutto da parte delle forze dell’ordine, perché il sistema è riconosciuto come fortemente discriminatorio. Nonostante tutto, a, si va avanti con il bando da quasiper l’installazione di telecamere diche, in futuro, potranno essere compatibili con il riconoscimento facciale. LEGGI ANCHE > Il comune die le telecamere con il riconoscimento facciale (vietate dal Garante), si va ...

RaphaelRaduzzi : Questa giornata segna un punto di non ritorno. Ci sono tante brave persone tra i miei ex colleghi 5s ed in altri p… - fedefederossi : Sono stato candidato agli MTV Best Italian Act. Mi ricordo ancora la vittoria del 2016, immagino anche voi. Beh, qu… - RobertoBurioni : Adesso che il green pass è realtà, bisogna convincere quelli che non si sono ancora vaccinati. Pochi sono fanatici… - gabriluraschi : @la_kuzzo Sono andato incuriosito a vedere il post della Meloni e non corrisponde a quello che sta scrivendo lei.… - PalaMatteo : Sono stanchi e mal aiutati, rifugiati in scuole e capannoni, forse hanno poca forza per fuggire ancora e su di loro… -