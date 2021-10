Carenza componenti iPhone 13: vendite in decrescita verso Natale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non è scontato sarà felice mettere le mani su iPhone 13 durante le festività natalizie: secondo quanto riportato da ‘appleinsider.com‘, Apple potrebbe andare incontro a problemi di approvvigionamento per il suo nuovo dispositivo. Samik Chatterjee, analista di JP Morgan, ha fatto sapere che il Q1 fiscale 2022, che va da ottobre a dicembre, sarà un po’ strozzato dai problemi produttivi di cui sopra, soprattutto a livello del modulo delle fotocamere (nulla che non si possa risolvere nel tempo). Tali difficoltà, comunque, non rallenteranno la richiesta degli iPhone 13, tant’è che le prestazioni commerciali migliori si otterranno proprio nel Q2 2022, sempre secondo le previsioni dell’analista. Nel terzo trimestre di quest’anno, che è terminato a settembre, le vendite hanno superato le aspettative, per ricavi complessivi di 46 miliardi di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non è scontato sarà felice mettere le mani su13 durante le festività natalizie: secondo quanto riportato da ‘appleinsider.com‘, Apple potrebbe andare incontro a problemi di approvvigionamento per il suo nuovo dispositivo. Samik Chatterjee, analista di JP Morgan, ha fatto sapere che il Q1 fiscale 2022, che va da ottobre a dicembre, sarà un po’ strozzato dai problemi produttivi di cui sopra, soprattutto a livello del modulo delle fotocamere (nulla che non si possa risolvere nel tempo). Tali difficoltà, comunque, non rallenteranno la richiesta degli13, tant’è che le prestazioni commerciali migliori si otterranno proprio nel Q2 2022, sempre secondo le previsioni dell’analista. Nel terzo trimestre di quest’anno, che è terminato a settembre, lehanno superato le aspettative, per ricavi complessivi di 46 miliardi di ...

