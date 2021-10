Allegri e Ambra, rottura totale: 'Furiosa e col cuore a pezzi'. Il 'caso' affitto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si aggiunge una nuova pagina alla storia della rottura tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini . Secondo l'ultimo numero del settimanale Chi, l'attrice e conduttrice televisiva avrebbe trovato le ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si aggiunge una nuova pagina alla storia dellatra MassimilianoAngiolini . Secondo l'ultimo numero del settimanale Chi, l'attrice e conduttrice televisiva avrebbe trovato le ...

Advertising

fanpage : '#AmbraAngiolini ha ricevuto un tapiro da #Striscialanotizia per essere stata tradita dal compagno Massimiliano All… - fanpage : Laura Chiatti non ci sta, la sua reazione al tapiro consengato ad #AmbraAngiolini dopo il tradmento di Max Allegri… - AlessiaMorani : Qualcuno poi mi spiegherà perché è stato consegnato un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia… - sara_lu : Ma pensa te se Allegri si è permesso di tradire Ambra, che avrebbe dovuto ringraziare Dio ogni giorno per avergliela fatta incontrare. - sportli26181512 : Allegri e Ambra, rottura totale: 'Furiosa e col cuore a pezzi'. Il 'caso' affitto: Allegri e Ambra, rottura totale:… -