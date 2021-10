Whirlpool, i sindacati dopo il vertice al Ministero: “Da governo impegno a garantire la continuità occupazionale” (Di martedì 19 ottobre 2021) “Il governo, prima con la viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, e poi con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha preso l’impegno di garantire la continuità occupazionale e quindi di scongiurare i licenziamenti anche attraverso provvedimenti straordinari”. Lo hanno spiegato gli esponenti dei sindacati al termine del vertice al Mise sulla vertenza Whirlpool. Due le possibili strade, come detto dalla segretaria nazionale della Fiom Cgil, Barbara Tibaldi: “Come garantire la continuità? Il governo ci farà sapere se verrà deciso di anticipare la costituzione del Consorzio o di costituire un altro soggetto finalizzato a traghettare i lavoratori al progetto di rilancio del sito, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) “Il, prima con la viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, e poi con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha preso l’dilae quindi di scongiurare i licenziamenti anche attraverso provvedimenti straordinari”. Lo hanno spiegato gli esponenti deial termine delal Mise sulla vertenza. Due le possibili strade, come detto dalla segretaria nazionale della Fiom Cgil, Barbara Tibaldi: “Comela? Ilci farà sapere se verrà deciso di anticipare la costituzione del Consorzio o di costituire un altro soggetto finalizzato a traghettare i lavoratori al progetto di rilancio del sito, ...

