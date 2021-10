Venezia - Fiorentina 1 - 0 | scatto salvezza dei lagunari

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il gol partita di Aramu nel primo tempo: nella ripresa i ragazzi di Zanetti controllano. Lapericolosa nel finale, ma non basta: tre punti pesanti per i ...

Laieri non ha perso solo la partita. Perché insieme ai punti l'impressione è che se ne sia ...darebbe una bella pennellata di bianco a coprir le prime macchie scure apparse a. Serve ...Eppure i tifosi dellache hanno lanciato insulti a Dusan Vlahovic dopo la sconfitta per 1 - 0 asi sono sentiti benissimo. È successo tutto dopo il 90': quando la squadra si è ...Fiorentina? Ieri non mi è piaciuta, è stata troppo scolastica. Il Venezia ha fatto una grande partita tattica e ha vinto meritatamente. Io seguo molto da vicino Vincenzo Italiano, e devo dire che ieri ...Francesco Graziani ha analizzato la sconfitta della Fiorentina contro il Venezia parlando così all'indomani della sfida del Penzo: "I viola dovevano mostrare di saltare ...