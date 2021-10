Torino, infortunio Mandragora: i tempi di recupero per il centrocampista (Di martedì 19 ottobre 2021) infortunio Mandragora: intervento chirurgico per il centrocampista del Torino. I tempi di recupero Rolando Mandragora potrebbe operarsi dopo l’infortunio al menisco interno del ginocchio destro. Lo staff sanitario del Torino valuterà entro le prossime 48 ore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i tempi di recupero stimati per il centrocampista granata sono di circa 40 giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021): intervento chirurgico per ildel. IdiRolandopotrebbe operarsi dopo l’al menisco interno del ginocchio destro. Lo staff sanitario delvaluterà entro le prossime 48 ore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, idistimati per ilgranata sono di circa 40 giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

