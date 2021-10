“Tecnocrate argine al sovranismo” | Draghi l’atlantista incoronato nuovo leader Ue

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott – “al”: gli Usa incoronano MariocandidatoUe ideale, anche perché l’ex numero uno della Bce è filo americano. E proprio questo potrebbe essere il problema per la Ue, per stessa ammissione dell’agenzia economica Bloomberg. Sì, perché a differenza della Merkel, l’attuale presidente del Consiglio incarna il multilateralismo spudoratamente atlantista. Ciò detto,incassa il plauso degli States per una serie di ragioni tutt’altro che rassicuranti. Infatti il motivo principale per cui il premier italiano è ben visto come possibile guida della Ue è perché è unefficace ale ai movimenti di destra. Ma non solo, è l’uomo giusto per gestire i miliardi Ue del Recovery fund in chiave ...