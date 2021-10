Sub recupera l’antica spada di un cavaliere crociato di 900 anni fa: la clamorosa scoperta in Israele (Di martedì 19 ottobre 2021) Un sub israeliano ha recuperato un’antica spada che, secondo gli esperti, è appartenuta a un cavaliere crociato. A dare notizia della clamorosa scoperta avvenuta al largo della costa mediterranea di Israele, è l’Autorità per le Antichità israeliane che ha spiegato che l’uomo durante un’immersione al largo della costa nord ha individuato una serie di antichi manufatti che includevano ancore, ceramiche e una spada lunga un metro: il sub si trovava a circa 150 metri al largo della costa in acque profonde cinque metri quando ha rinvenuto i reperti. Gli esperti affermano che l’area offriva riparo ad antiche navi ed è sede di molti tesori archeologici, alcuni risalenti addirittura a 4.000 anni fa ma i reperti sono difficili da individuare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Un sub israeliano hato un’anticache, secondo gli esperti, è appartenuta a un. A dare notizia dellaavvenuta al largo della costa mediterranea di, è l’Autorità per le Antichità israeliane che ha spiegato che l’uomo durante un’immersione al largo della costa nord ha individuato una serie di antichi manufatti che includevano ancore, ceramiche e unalunga un metro: il sub si trovava a circa 150 metri al largo della costa in acque profonde cinque metri quando ha rinvenuto i reperti. Gli esperti affermano che l’area offriva riparo ad antiche navi ed è sede di molti tesori archeologici, alcuni risalenti addirittura a 4.000fa ma i reperti sono difficili da individuare a ...

Archeologia: Israele, recuperata in mare una spada crociata (ANSAmed) - TEL AVIV, 18 OTT - Una spada di nove secoli fa è stata casualmente recuperata nei giorni scorsi da un sub israeliano immersosi nelle acque antistanti il monte Carmelo (Haifa). Secondo quan ...

