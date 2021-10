Salvini, attacco al ministro Lamorgese: «Sui no pass si prenda le sue responsabilità, così neanche in Cile» (Di martedì 19 ottobre 2021) «Il ministro Lamorgese si prenda le sue responsabilità». È un attacco diretto, in aula dopo le parole di fuoco a mezzo stampa dei giorni scorsi, quello portato dal leader... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 ottobre 2021) «Ilsile sue». È undiretto, in aula dopo le parole di fuoco a mezzo stampa dei giorni scorsi, quello portato dal leader...

Advertising

borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - myrtamerlino : Ci sono immagini che valgono più di mille parole, ma la politica ha perso un'altra occasione. Con Draghi e Landini… - Gazzettino : Salvini, attacco al ministro Lamorgese: «Sui no pass si prenda le sue responsabilità, così neanche in Cile» - Fra7714 : @SecolodItalia1 Renzi è sotto attacco tanto quanto Salvini e Meloni. Se lo capisse e desse una mano in parlamento P… - Pachi63 : Chi mi spiega qual è lo scopo reale dell'ossessivo attacco alla #lamorgese da parte di #salvini e #meloni? -