Rincari | la Coldiretti Campania | “Da Iaquilat primo aiuto agli allevatori”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’azienda di trasformazioneè la prima inad offrire unconcretoper affrontare idella bolletta energetica. Lo comunicaa seguito di un incontro con il responsabile del centro di raccolta di San Salvatore Telesino (Bn). Il caseificio è pronto a riconoscere dal 1° novembre dai 3 ai 5 centesimi al litro in più sul latte vaccino per compensare gli aumenti che hanno colpito le stalle. Una scelta – sottolinea– che risponde ad un allarme che si sta diffondendo in tutte le filiere agroalimentari, in particolare negli allevamenti. L’aumento di tutti i costi, dai trasporti alle materie prime, non possono essere ...

