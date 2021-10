(Di martedì 19 ottobre 2021)1 in collaborazione con la Rivista Benessere Mag, il magazine del benessere, presenta curiosità della medicina, psicologia, ambiente, tecnologia con un Focus sul benessere psicofisico dell’essere umano Si chiama “le“ ed è il contenitore del benessere nel quale1 (www.uno.com) fa palestra insieme per il corpo, la mente e l’anima, con il contributo di professionisti ed operatori dello stare bene. Dalle 10 alle 12 e dal lunedì al venerdì trasmette il programma dedicato alla bellezza e al benessere con ospiti in studio e interviste. A partire da ottobre con gli esperti della rivista Benessere Mag (www.benesseremag.it), che saranno presenti il giovedì, rinnova il proprio spazio quale riferimento ...

Con Radio Antenna 1 alziamo le vibrazioni del benessere - 'Alziamo le vibrazioni' su Radio Antenna 1 - Radio Antenna 1 in collaborazione con la Rivista Benessere Mag, il magazine del benessere, presenta curiosità della medic…

