Polonia | siamo in Ue qui e non andiamo da nessuna parte

(Di martedì 19 ottobre 2021) "Per noi è una scelta di civiltà l'integrazione europea, noiqui, questo è il nostro posto e nonda, vogliamo che l'Europa ridiventi forte, ambiziosa e coraggiosa". Lo ha ...

...europeo ha ribadito che sul rispetto dello stato di diritto in"non permetteremo che i valori Ue siano messi a rischio. La Commissione europea agirà". La von der Leyen ha spiegato: "Noi...Laviene attaccata in modo parziale e ingiustificato". Poi:e restiamo parte della Ue,mapreoccupati,conclude.E' in corso a Strasburgo il dibattito all'Europarlamento sull'incidente causato dalla Polonia allo stato di diritto. La decisione della Corte polacca di riaffermare ...Bruxelles, 19 ott. (LaPresse) - "Per noi è una scelta di civiltà stare nell'Ue, siamo qui, questo è il nostro posto". Lo ha detto il primo ministro polacco, ...