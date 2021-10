Pisciotta | palangaro di 5 km uccide piccoli ‘spada’; sequestro Capitaneria

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – La motovedetta CP556 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro ha sottoposto aun attrezzo da pesca illegale lunga oltre 5 chilometri nelle acque antistanti il porto di. Si tratta di un ‘’ utilizzato prevalentemente per la pesca del pesce spada. Ci sono volute oltre due ore per portare a termine le operazioni di recupero a bordo dell’attrezzo a causa delle notevoli dimensioni e per la presenza di alcuni esemplari di pesce spada sottomisura già catturati. Gli esemplari rinvenuti, tutti di taglia inferiore a quella consentita dalla normativa, sono stati sbarcati presso il porto di Palinuro e sottoposti a visita da parte del competente servizio veterinario locale, tempestivamente intervenuto. Tuttavia, alcuni di essi presentavano evidenti ...