Parte dalla Puglia il Risanamento equitativo di "Autonomi e Partire Iva" (Di martedì 19 ottobre 2021) Inizia dalla Puglia, in particolare da Martina Franca, la crociata di "Autonomi e Partite Iva" (Api) per promuovere un referendum per il Risanamento equitativo, un provvedimento complessivo sulla materia delle cartelle esattoriali a favore del popolo delle microimprese e dei professionisti che, più di ogni altro, ha sofferto in modo la crisi causata dalla pandemia. Il Movimento di opinione culturale e politico "Autonomi e Partite Iva", infatti, sta organizzando una serie di conferenze pubbliche per illustrare, in tutte le regioni, il suo progetto per un Risanamento equitativo, un tour che poi porterà alla mobilitazione che – dal 21 novembre prossimo – vedrà in tutte le piazze italiane la raccolta delle 10.000 firme per ottenere il ...

