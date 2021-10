Napoli | senti Zamparini | «Osimhen può diventare più forte di Cavani»

(Di martedì 19 ottobre 2021)in un’intervista lodae parla delle sue potenzialità: «Puòpiùdi» Intervistato da Radio KissKiss, Maurizioha parlato di Victor, attaccante del. Ecco le sue parole.– «Puòcome il Matador e superarlo anche,più, ne sono certo. Conosco un po’ menoera fisico ma hanno caratteristiche comuni da questo punto di vista. Non sento De Laurentiis da molto tempo. Voglio bene ad Aurelio, faccio gli scongiuri e gli auguro di vincere lo Scudetto. Ildovrà imparare a gestire le prime sconfitte. Spalletti ha esperienza in ...

Zamparini in un'intervista loda Osimhen e parla delle sue potenzialità: «Può diventare più forte di Cavani» Intervistato da Radio KissKiss, Maurizio Zamparini ha parlato di Victor Osimhen, attaccante ...