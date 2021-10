Lukaku non segna più, Tuchel 'è stanco mentalmente' (Di martedì 19 ottobre 2021) Se all'Inter rimpiangono Lukaku, al Chelsea sperano di ritrovare presto il bomber che, dopo aver impressionato al suo ritorno tra i Blues, da oltre un mese non trova più la via del gol. Una ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Se all'Inter rimpiangono, al Chelsea sperano di ritrovare presto il bomber che, dopo aver impressionato al suo ritorno tra i Blues, da oltre un mese non trova più la via del gol. Una ...

robertofabbrini : @stebellentani Lukaku non sa giocare a pallone, molto semplicemente. Poi compensa con una marea di buone qualità (p… - NadiaCesa : RT @WalterEgo90: @capuanogio Come? Strano... In effetti non era Koulibaly o Oshimen o Lukaku. Era solo un juventino nero - glooit : Lukaku non segna più, Tuchel 'è stanco mentalmente' leggi su Gloo - sportface2016 : #Lukaku a secco da oltre un mese, #Tuchel: 'Non gioca con la mente sgombra, è stanco' #Chelsea - AndreaZeoli : RT @stebellentani: Se Lukaku fallisce tre volte su quattro in Premier, se da noi fa benissimo in Serie A (tranne nei big match) e male in C… -