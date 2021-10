Loggia Ungheria | il consigliere Csm | “Davigo mi fece vedere i verbali di Amara Convennimo che non poteva essersi inventato tutto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Piero, l’avvocato al centro del caso sulla cosiddetta? “sul fatto che non”. È così che, lo scorso 21 giugno, ildel Csm Giuseppe Marra ha risposto al procuratore di Brescia Francesco Prete e al pm Donato Greco. Il componente del Consiglio superiore della magistratura è stato sentito come testimone nell’inchiesta, da poco chiusa, in cui il pm milanese Paolo Storari e l’exPiercamillosono accusati di rivelazione di segreto di ufficio per la vicenda deidell’avvocato. Marra ha raccontato ai pm di Brescia il colloquio avuto con l’allora collega di Palazzo dei ...