Lo Russo, la prima mossa è contro i 5S «Rientriamo nell'osservatorio Tav» (Di martedì 19 ottobre 2021) Tra i tanti problemi di Torino, il neo-sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo decide di partire, già all'indomani della sua elezione, da un tema divisivo e non così prioritario come il Tav. Ha infatti annunciato in conferenza stampa che il comune rientrerà nell'osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione. La città ne era, infatti, uscita nel dicembre del 2016 in seguito alla decisione politica assunta dall'amministrazione 5 Stelle guidata dalla sindaca Chiara Appendino. E quello di ieri è un primo reset rispetto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

