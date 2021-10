LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia vede le Finali, attesa per la Russia e Andrade (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La situazione dell’Italia – Risultati e classifiche dopo la prima giornata 02.58 Nella seconda rotazione: al volteggio le slovene Lucija Hribar e Tjasa Kysselef (due salti), alle parallele la ceca Dominika Ponizilova, alla trave le azere Milana Minakovskaya e Samira Gahramanova, alla trave Cheuk Lam Chan e Doan Tran. 02.55 Per Hribar 11.866 al corpo libero. Si sapeva che l’ottava suddivisione avrebbe regalato poche emozioni, ma andrà seguito con attenzione quello che succederà al volteggio. 02.52 Per Chan e Wong 10.000 e 11.166 alla trave, chiaramente non sono dei fattori. Come non lo sono state le azere alle parallele asimmetriche, fermatesi sulla soglia del 10. 02.48 Ponizilova si ferma a 12.400, Asia D’Amato resta comodamente in seconda posizione, la ceca non spaventa l’azzurra. 02.45 Si ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa situazione del– Risultati e classifiche dopo la prima giornata 02.58 Nella seconda rotazione: al volteggio le slovene Lucija Hribar e Tjasa Kysselef (due salti), alle parallele la ceca Dominika Ponizilova, alla trave le azere Milana Minakovskaya e Samira Gahramanova, alla trave Cheuk Lam Chan e Doan Tran. 02.55 Per Hribar 11.866 al corpo libero. Si sapeva che l’ottava suddivisione avrebbe regalato poche emozioni, ma andrà seguito con attenzione quello che succederà al volteggio. 02.52 Per Chan e Wong 10.000 e 11.166 alla trave, chiaramente non sono dei fattori. Come non lo sono state le azere alle parallele asimmetriche, fermatesi sulla soglia del 10. 02.48 Ponizilova si ferma a 12.400, Asia D’Amato resta comodamente in seconda posizione, la ceca non spaventa l’azzurra. 02.45 Si ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: ripartono le qualificazioni l’Italia incrocia le dita per le fi… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D'Amato verso la finale al volteggio, Iorio spera alle pa… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D'Amato ipoteca la finale al volteggio, Iorio spera alle… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia spera nel volteggio di D’Amato e nelle parallele di Io… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia decollo parziale. Iorio ok cadute delle D’Amato. Ora gli… -