Lamorgese e Gabrielli sotto attacco di Lega e FdI E ora c’è il G20

Nel dibattito parlamentare sugli incidenti di Roma, oltre che di Milano e di Trieste, la novità non è stata la posizione del ministro dell'Interno che ha ricostruito l'accaduto né quella di Lega e Fratelli d'Italia che hanno attaccato Luciana Lamorgese per l'intera gestione del Viminale, dall'ordine pubblico all'immigrazione, chiedendone a più riprese le dimissioni. La vera novità è l'attacco frontale mosso dal capogruppo di FdI, Francesco Lollobrigida, al sottosegretario Franco Gabrielli, accusato neanche tanto velatamente di non avere fornito al ministro adeguate informazioni e di aver consentito di fatto a Giuliano Castellino, vicesegretario di Forza Nuova, di aver fatto per anni ciò che ha voluto. Un attacco più morbido a Gabrielli è stato anche quello di Matteo ...

