Greta attacca Gianmaria Antinolfi che sbotta in puntata: “Cerca solo visibilità” (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, Gianmaria Antinolfi ha potuto leggere alcuni stralci dell’intervista che la sua ex ragazza, Greta Mastroianni, ha rilasciato alla rivista Chi in edicola questa settimana. La ragazza ha parlato dopo quello che è successo in casa: Gianmaria ha scelto di chiudere con lei senza aspettare un faccia a faccia e di avvicinarsi a Sophie Codegoni, dichiarando il suo interesse all’ex tronista di Uomini e Donne. Non è tardata ad arrivare la reazione di Greta che ha scelto le pagine della rivista Chi per commentare i fatti, dicendo che non riconosce più quello che credeva fosse l’uomo con il quale costruire qualcosa. Parole molto forti che non sono piaciute all’Antinolfi che in diversi momenti si è sfogato con i suoi compagni, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 ottobre 2021) Nelladel Grande Fratello VIP 6 in onda ieri,ha potuto leggere alcuni stralci dell’intervista che la sua ex ragazza,Mastroianni, ha rilasciato alla rivista Chi in edicola questa settimana. La ragazza ha parlato dopo quello che è successo in casa:ha scelto di chiudere con lei senza aspettare un faccia a faccia e di avvicinarsi a Sophie Codegoni, dichiarando il suo interesse all’ex tronista di Uomini e Donne. Non è tardata ad arrivare la reazione diche ha scelto le pagine della rivista Chi per commentare i fatti, dicendo che non riconosce più quello che credeva fosse l’uomo con il quale costruire qualcosa. Parole molto forti che non sono piaciute all’che in diversi momenti si è sfogato con i suoi compagni, ...

