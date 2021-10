Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Rebeca Andrade da brividi, prima al volteggio e alle parallele! Show brasiliano (Di martedì 19 ottobre 2021) Rebeca Andrade si è resa protagonista di uno Show straripante nelle qualificazioni dei Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. La brasiliana ha ruggito da autentica fuoriclasse, sfoggiando lo stesso stato di forma che le aveva permesso di fare saltare il banco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La 22enne, quest’anno tornata in auge dopo aver rotto i legamenti crociati per tre volte, ha firmato il miglior punteggio al volteggio e alle parallele asimmetriche: alla tavola, dove si è presentata da Campionessa Olimpica, ha confezionato due salti impeccabili e ha totalizzato la media di 14.800 per precedere l’olandese Elisabeth Geurts (14.350) e la nostra Asia D’Amato (13.816, già certa della finale); sugli staggi ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021)si è resa protagonista di unostraripante nelle qualificazioni deidi. La brasiliana ha ruggito da autentica fuoriclasse, sfoggiando lo stesso stato di forma che le aveva permesso di fare saltare il bancoOlimpiadi di Tokyo 2020. La 22enne, quest’anno tornata in auge dopo aver rotto i legamenti crociati per tre volte, ha firmato il miglior punteggio alparle asimmetriche: alla tavola, dove si è presentata da Campionessa Olimpica, ha confezionato due salti impeccabili e ha totalizzato la media di 14.800 per precedere l’olandese Elisabeth Geurts (14.350) e la nostra Asia D’Amato (13.816, già certa della finale); sugli staggi ...

