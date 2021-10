Gf Vip, svelata ufficialmente la lettera integrale scritta da Chico Forti a Jo Squillo (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 18 ottobre 2021, si è parlato dello sciopero della fame messo in atto da Jo Squillo per avere informazioni sulla situazione di Chico Forti,al momento detenuto in America e condannato ad ergastolo per omicidio. La protesta di Jo ha trovato risposta, in quanto Alfonso Signorini le ha dato delle notizie provenienti dal Governo Italiano ed in più le ha letto uno stralcio di una lettera inviata dallo stesso Forti, che proprio nelle ultime ore è stata resa pubblica integralmente. Jo Squillo rischia la salute per Chico Forti: lo sciopero della fame La dj Jo Squillo è stata la protagonista di un gesto molto forte nella casa del Grande Fratello Vip. La donna,infatti, ha deciso di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 18 ottobre 2021, si è parlato dello sciopero della fame messo in atto da Joper avere informazioni sulla situazione di,al momento detenuto in America e condannato ad ergastolo per omicidio. La protesta di Jo ha trovato risposta, in quanto Alfonso Signorini le ha dato delle notizie provenienti dal Governo Italiano ed in più le ha letto uno stralcio di unainviata dallo stesso, che proprio nelle ultime ore è stata resa pubblica integralmente. Jorischia la salute per: lo sciopero della fame La dj Joè stata la protagonista di un gesto molto forte nella casa del Grande Fratello Vip. La donna,infatti, ha deciso di ...

Advertising

infoitcultura : Star in the Star: svelata la vincitrice e tutti i vip smascherati in finale, ecco chi sono - zazoomblog : Star in the Star: svelata la vincitrice e tutti i vip smascherati in finale ecco chi sono - #Star: #svelata… - infoitcultura : “Fuori c’è una guerra”: GF Vip, Amedeo Goria padre? Svelata la verità - zazoomblog : “Fuori c’è una guerra”: GF Vip Amedeo Goria padre? Svelata la verità - #“Fuori #guerra”: #Amedeo #Goria… -