Francesco Facchinetti | le sue condizioni dopo l' aggressione

(Di martedì 19 ottobre 2021) " Non ritiro la denuncia a McGregor nemmeno se mi offrono 10 milioni ", ha ribadito nel suo programma su Radio 105, riporta TgCom24 . " Lo conoscevo e ho visto spesso i suoi incontri, rappresento ...

Advertising

Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - sportface2016 : +++Francesco #Facchinetti shock: 'Stanotte Conor #McGregor mi ha tirato un pugno e mi ha spaccato il labbro, ho deciso di denunciarlo'+++ - fanpage : Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. È una notizia che sembra uscita direttamente da 'Ai confini dell… - zazoomblog : La denuncia di Francesco Facchinetti: “Conor McGregor mi ha aggredito è pericoloso” - #denuncia #Francesco… - banaedr : Francesco Facchinetti e l’aggressione choc di Conor McGregor: ecco come sono andate davvero le cose e cosa succeder… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti

è tornato a parlare dell' aggressione che avrebbe subito da Conor McGregor , e durante il suo programma 105 Kaos , su Radio 105, ha spiegato quali sono le sue condizioni di ...Lo ha dettoa Radio 105 parlando dell'aggressione subìta la notte di sabato da parte del fighter di Arti Marziali Miste (MMA) Conor McGregor . APPROFONDIMENTI PERSONE Foto VIDEO ...Continua a far discutere quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Francesco Facchinetti colpito in pieno volto dal campione di arti marziali miste Conor McGregor. La moglie ...Francesco Facchinetti torna a parlare dell'aggressione subìta nella notte di sabato da parte di Conor McGregor. Lo fa durante il suo programma, in onda su Radio 105, e stavolta mette ...