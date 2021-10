Ballottaggio Roma, Michetti, la solitudine e l’ultima gaffe: «L’esito di questo voto è laconico» (Di martedì 19 ottobre 2021) Il gelo nel centrodestra chiude l’avventura dell’avvocato tra frasi sulla Shoah e nostalgia dell’impero Romano Leggi su corriere (Di martedì 19 ottobre 2021) Il gelo nel centrodestra chiude l’avventura dell’avvocato tra frasi sulla Shoah e nostalgia dell’imperono

Advertising

fanpage : Roberto #Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma - BgmLudwig : Congratulazioni a @gualtierieurope - con la sua vittoria al ballottaggio, i socialdemocratici italiani hanno conqui… - AndreaVallascas : Mentre CGIL e partiti, scendono in piazza contro il fascismo, in prossimità del ballottaggio di Roma, i lavoratori… - michelataxistro : RT @AndreaPecchia1: Faccette nere #ballottaggio #ballottaggi2021 #ballottaggiroma #Roma #Michetti #Salvini #Meloni #maratonamentana #luned… - aurelian_costel : RT @SetteStorieRai: Roma, Torino, Trieste e altri 62 Comuni: dalle 7 sono aperti i seggi per il ballottaggio. Chi vincerà? Lo speciale di #… -