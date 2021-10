Antonio Natale, speranze terminate: ritrovato senza vita il 22enne scomparso (Di martedì 19 ottobre 2021) Della sua scomparsa si era parlato a lungo, soprattutto a Chi l’ha Visto?. Ora però arriva la tragica notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Antonio Natale. Il giovane è stato ritrovato nelle campagne di Caivano (Napoli), alle spalle del campo rom. Il giovane pizzaiolo di 22 anni era scomparso nel nulla da due settimane. Il corpo è stato individuato nel pomeriggio del 18 ottobre 2021, la notizia è stata tenuta sotto riserbo fino all’ufficialità dell’identificazione, arrivata in serata con la conferma della Procura di Napoli Nord. Sulle cause e sulla data del decesso sono ancora in corso accertamenti, nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia ma pare molto probabile che sia stato ucciso. Come è risaputo, Antonio Natale, che aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Della sua scomparsa si era parlato a lungo, soprattutto a Chi l’ha Visto?. Ora però arriva la tragica notizia del ritrovamento del corpodi. Il giovane è statonelle campagne di Caivano (Napoli), alle spalle del campo rom. Il giovane pizzaiolo di 22 anni eranel nulla da due settimane. Il corpo è stato individuato nel pomeriggio del 18 ottobre 2021, la notizia è stata tenuta sotto riserbo fino all’ufficialità dell’identificazione, arrivata in serata con la conferma della Procura di Napoli Nord. Sulle cause e sulla data del decesso sono ancora in corso accertamenti, nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia ma pare molto probabile che sia stato ucciso. Come è risaputo,, che aveva ...

