Adele | “Nessuno vuole vedermi vecchia | piagnucolona e fumatrice accanita | mangiata viva dai miei gatti”

"Nessuno vuole vedermi a 95 anni piagnucolona a fumare una sigaretta dietro l'altra vivendo come un personaggio di Grey Gardens con tutti i miei gatti ed essere mangiata viva". Con il tipico humor inglese, Adele non usa troppi giri di parole nel rispondere alla domanda su quanto durerà la sua carriera postale da Greg James durante un'intervista in diretta su Bbc Radio 1. Nel presentare il suo nuovo singolo "Easy on me", già in vetta alle classifiche mondiali, la cantante ha parlato della sua vita privata, spiegando appunto come non sia intenzionata a continuare a fare musica per sempre: "Non lo farò per sempre. Non voglio farlo per sempre e anche i miei fan non vorranno che lo faccia per sempre", ha detto

