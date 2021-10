Y: L'ultimo uomo, cancellata la serie Disney+ (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le avventure di Yorick Brown, protagonista di Y: L'ultimo uomo, stanno per interrompersi, FX ha cancellato la serie disponibile in Italia su Disney+. FX, produttore di Y: L'ultimo uomo, ha deciso di cancellare la serie distopica che in Italia è disponibile su Disney+. Ad annunciare la triste notizia la produttrice esecutiva Eliza Clark su Twitter. In un comunicato diffuso sul social, Eliza Clark ha scritto: "Abbiamo appreso che non proseguiremo con FX su Hulu la seconda stagione di Y: L'ultimo uomo. Non sono mai stata più coinvolta in vita mia in una storia, e c'è ancora così tanto da raccontare... Non vogliamo che finisca." La produttrice ha proseguito: "FX è stato un fantastico partner. Abbiamo adorato lavorare con ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le avventure di Yorick Brown, protagonista di Y: L', stanno per interrompersi, FX ha cancellato ladisponibile in Italia su. FX, produttore di Y: L', ha deciso di cancellare ladistopica che in Italia è disponibile su. Ad annunciare la triste notizia la produttrice esecutiva Eliza Clark su Twitter. In un comunicato diffuso sul social, Eliza Clark ha scritto: "Abbiamo appreso che non proseguiremo con FX su Hulu la seconda stagione di Y: L'. Non sono mai stata più coinvolta in vita mia in una storia, e c'è ancora così tanto da raccontare... Non vogliamo che finisca." La produttrice ha proseguito: "FX è stato un fantastico partner. Abbiamo adorato lavorare con ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Y: L'ultimo uomo, cancellata la serie Disney+ - fumettologica : La serie tv “Y: L’ultimo uomo” è stata cancellata - 47187297Bruna : RT @laportoghese: @strange_days_82 Sto pregando anch'io affinché in Italia non cada l'ultimo baluardo di democrezia .Sinceramente ho tanta… - Maya83285828 : RT @laportoghese: @strange_days_82 Sto pregando anch'io affinché in Italia non cada l'ultimo baluardo di democrezia .Sinceramente ho tanta… - Luigi17121 : @OttavianiToni @CucchiRiccardo Posso consigliare il sito Ultimo uomo? È disintossicante, solo tattica e non si parla mai dell'arbitro -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo uomo Y: L'ultimo uomo cancellata dopo una sola stagione Non c'è futuro per un mondo senza uomini. Almeno in tv. Si ferma, dopo una sola stagione, la serie con Yorick Brown ultimo mammifero dotato del cromosoma Y rimasto sulla Terra Y: L'ultimo uomo , adattamento di FX del fumetto DC Comics scritto da Brian K. Vaughan e disegnato da Pia Guerra , in Italia disponibile in streaming con Star su Disney+ . Le reazioni alla cancellazione di ...

Accende fuochi d'artificio: identificato e denunciato dalla Polizia di Stato Annunziata proprio nelle vicinanze dell'abitazione di quest'ultimo. Ad assistere alla scena un ... dopo aver acquisito tutte le notizie, ha impiegato pochissimo tempo per rintracciare l'uomo presso il ...

Serie A, l'analisi tattica di Juventus-Roma 1-0 L'Ultimo Uomo L'Aquila, sorprende la moglie con l'amante: accoltella l'uomo e picchia la donna Processo al marito che ha pedinato la moglie che lo tradiva e ha accoltellato l'amante. L'altra mattina si è tenuta al Tribunale di Avezzano, davanti al giudice monocratico, ...

Gelati, granite e… hashish: denunciato il proprietario di un bar a Canicattini La perquisizione è stata estesa al bar del 49enne, all’interno del quale sono stati rinvenuti circa 2 grammi di cocaina nascosti in un sacco di farina e anche in questa circostanza i militari del Nas ...

Non c'è futuro per un mondo senza uomini. Almeno in tv. Si ferma, dopo una sola stagione, la serie con Yorick Brownmammifero dotato del cromosoma Y rimasto sulla Terra Y: L', adattamento di FX del fumetto DC Comics scritto da Brian K. Vaughan e disegnato da Pia Guerra , in Italia disponibile in streaming con Star su Disney+ . Le reazioni alla cancellazione di ...Annunziata proprio nelle vicinanze dell'abitazione di quest'. Ad assistere alla scena un ... dopo aver acquisito tutte le notizie, ha impiegato pochissimo tempo per rintracciare l'presso il ...Processo al marito che ha pedinato la moglie che lo tradiva e ha accoltellato l'amante. L'altra mattina si è tenuta al Tribunale di Avezzano, davanti al giudice monocratico, ...La perquisizione è stata estesa al bar del 49enne, all’interno del quale sono stati rinvenuti circa 2 grammi di cocaina nascosti in un sacco di farina e anche in questa circostanza i militari del Nas ...