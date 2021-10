Wanda Nara si toglie l’anello di matrimonio: la crisi è confermata? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Wanda Nara e la foto senza anello di matrimonio Nella giornata di ieri si è parlato molto del rapporto tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Quest’ultima, infatti, aveva pubblicato nelle sue Stories su Instagram una scritta in spagnolo che recitava: “Otra familia más que te cargaste per z***a“. Questa in italiano si traduce come: “Hai L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 18 ottobre 2021)e la foto senza anello diNella giornata di ieri si è parlato molto del rapporto tra Mauro Icardi e. Quest’ultima, infatti, aveva pubblicato nelle sue Stories su Instagram una scritta in spagnolo che recitava: “Otra familia más que te cargaste per z***a“. Questa in italiano si traduce come: “Hai L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Agenzia_Ansa : Mauro Icardi - Wanda Nara, la separazione viaggia sui social. Dall'Argentina si rileva che Icardi al momento non s… - CuocoFiorellino : RT @FedroA23: Ti senti più Wanda Nara o Ambra? - Novella_2000 : Mauro Icardi e Wanda Nara, crisi o no? Lei pubblica una foto che riaccende i sospetti -