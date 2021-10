Rugby, All Blacks in lutto: morto il 25enne nazionale neozelandese Sean Wainui (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il mondo del in lutto: è morto , ad appena 25 anni , Sean Wainui , nazionale zeolandese degli . L'atleta è stato vittima di un incidente stradale . Leggi anche > Sean Wainui , uno degli atleti più ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il mondo del in: è, ad appena 25 anni ,zeolandese degli . L'atleta è stato vittima di un incidente stradale . Leggi anche >, uno degli atleti più ...

Advertising

infoitsport : Scomparso a 25 anni il Maori All Blacks Sean Wainui - Rugby Internazionale - infoitsport : Nuova Zelanda Rugby in lutto: Sean Wainui dei Maori All Blacks perde la vita a seguito di un incidente stradale - infoitsport : Rugby: Sean Wainui, ala degli All Blacks, morto in un incidente stradale - infoitsport : Rugby, All Blacks in lutto: Wainui morto a 25 anni in incidente - TweetNotizie : Rugby, All Blacks in lutto: morto il 25enne nazionale neozelandese Sean Wainui -