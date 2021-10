Rottamazione e saldo e stralcio | nuovi termini e scadenze

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il 30 novembre 2021 sarà una data piena difiscali: oltre agli acconti per le imposte di fine anno, il 30 novembre sarà infatti la data entro la quale pagare le rate diter edel 2020 e del 2021. La nuova data, dopo la ripartenza della macchina del fisco a settembre, è stata stabilita dal Decreto fiscale varato dal Consiglio dei Ministri nella giornata del 15 ottobre insieme ad altre misure che premetteranno ai contribuenti di non decadere dalla pace fiscale. Oltre al differimento del pagamento delle rate di, infatti, viene esteso il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dai piani di rateizzazione. Inoltre, ci sarà più tempo per il pagamento delle cartelle notificate dal ...