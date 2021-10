Quentin Tarantino: "Bambi è un film traumatizzante, sono dovuto uscire dal cinema" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quentin Tarantino, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha parlato di uno dei film più traumatizzanti mai visti dal celeberrimo regista statunitense: si tratta di Bambi. Ieri sera Quentin Tarantino è stato intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai3, e durante la conversazione con il conduttore televisivo il celebre cineasta ha parlato estensivamente di Bambi, definendolo "il film più traumatizzante che abbia mai visto." Prima di mostrare a Quentin una foto tratta dal film per Bambini di Disney, Fazio ha deciso di preparare psicologicamente il regista, dicendogli che era sul punto di vedere "un immagine molto forte." Tarantino ha annuito e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021), intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha parlato di uno deipiù traumatizzanti mai visti dal celeberrimo regista statunitense: si tratta di. Ieri seraè stato intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai3, e durante la conversazione con il conduttore televisivo il celebre cineasta ha parlato estensivamente di, definendolo "ilpiùche abbia mai visto." Prima di mostrare auna foto tratta dalperni di Disney, Fazio ha deciso di preparare psicologicamente il regista, dicendogli che era sul punto di vedere "un immagine molto forte."ha annuito e ...

