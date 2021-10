Puglia alla Space week di Expo Dubai Settore aerospazio da oltre settecento milioni in esportazioni nel 2019 e con 540 imprese e circa ottomila addetti "partendo da zero" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: A journey into beauty and innovation: Apulia, the aeroSpace region. Un viaggio nella bellezza e nell’innovazione: Puglia, la regione dell’aerospazio. È il tema della mostra che inaugura a Dubai la Space week di Expo, la settimana dedicata alla promozione delle eccellenze dell’aerospazio pugliese, nel Padiglione Italia. La Puglia si presenta all’Esposizione universale con le sue imprese, con le start up innovative e raccontando soprattutto una storia di successo che mira a stringere nuovi legami e a creare nuove occasione di crescita, investimenti, occupazione. “Oggi è un onore essere a Dubai ad ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dRegione: A journey into beauty and innovation: Apulia, the aeroregion. Un viaggio nella bellezza e nell’innovazione:, la regione dell’. È il tema della mostra che inaugura aladi, la settimana dedicatapromozione delle eccellenze dell’pugliese, nel Padiglione Italia. Lasi presenta all’Esposizione universale con le sue, con le start up innovative e raccontando soprattutto una storia di successo che mira a stringere nuovi legami e a creare nuove occasione di crescita, investimenti, occupazione. “Oggi è un onore essere aad ...

