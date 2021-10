Porto di Trieste, la polizia sgombera i No Green Pass con gli idranti | video (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Non siamo violenti. Toglietevi gli scudi. Pace, amore e libertà", queste sarebbero state le parole urlate alla polizia, giunta al Porto di Trieste, in tenuta antisommossa da alcuni dei 300 manifestanti prima di essere colpiti dai getti d'acqua degli idranti. La polizia giunta al Varco 4 in tenuta antisommossa prima di scendere dai mezzi avrebbe invitato i No Green Pass a disperdersi "in nome della legge". "Dovete liberare il Porto per favore, voglio evitare che vi facciate male", ha spiegato un dirigente della polizia rivolgendosi ad alcuni degli occupanti dello scalo prima di azionare gli idranti. Guarda tutti i video Roma, manifestazione "Io Apro": scontri tra manifestanti e ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Non siamo violenti. Toglietevi gli scudi. Pace, amore e libertà", queste sarebbero state le parole urlate alla, giunta aldi, in tenuta antisommossa da alcuni dei 300 manifestanti prima di essere colpiti dai getti d'acqua degli. Lagiunta al Varco 4 in tenuta antisommossa prima di scendere dai mezzi avrebbe invitato i Noa disperdersi "in nome della legge". "Dovete liberare ilper favore, voglio evitare che vi facciate male", ha spiegato un dirigente dellarivolgendosi ad alcuni degli occupanti dello scalo prima di azionare gli. Guarda tutti iRoma, manifestazione "Io Apro": scontri tra manifestanti e ...

