Pochettino: «Icardi ha un problema personale. Neymar? Out per qualche giorno» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lipsia: le sue dichiarazioni Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lipsia. Le sue dichiarazioni. Neymar – «Neymar ha sentito dolore all’adduttore da quando è tornato dalla nazionale e dovrà affrontare un periodo di cura di alcuni giorni prima del normale ritorno in gruppo». Icardi – «Mauro ha un problema personale, non ha potuto allenarsi oggi. È in lista per domani, vedremo questa notte quando tornerà. Analizzeremo la situazione per vedere se può stare o meno in gruppo». MESSI – «Siamo molto contenti del processo di inserimento di Messi. Leo si sente sempre più integrato al PSG, ogni giorno sta meglio». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mauricioha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lipsia: le sue dichiarazioni Mauricioha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lipsia. Le sue dichiarazioni.– «ha sentito dolore all’adduttore da quando è tornato dalla nazionale e dovrà affrontare un periodo di cura di alcuni giorni prima del normale ritorno in gruppo».– «Mauro ha un, non ha potuto allenarsi oggi. È in lista per domani, vedremo questa notte quando tornerà. Analizzeremo la situazione per vedere se può stare o meno in gruppo». MESSI – «Siamo molto contenti del processo di inserimento di Messi. Leo si sente sempre più integrato al PSG, ognista meglio». L'articolo ...

Advertising

NellySkri22 : RT @marifcinter: Psg, Pochettino: 'Icardi? Ha problemi personali e per questo non si è allenato in questi 2 giorni. E' convocato per domani… - Lafavdeldiablo : RT @ILOVEPACALCIO: Psg, Pochettino su Icardi: «Non si è allenato perché ha problemi personali - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Psg, Pochettino su Icardi: «Non si è allenato perché ha problemi personali - Ilovepalermocalcio - MarSte92__ : RT @cmdotcom: #Psg, #Pochettino: '#Icardi ha dei problemi personali. Domani sarà convocato, ma vedremo...' - cmdotcom : #Psg, #Pochettino: '#Icardi ha dei problemi personali. Domani sarà convocato, ma vedremo...'… -