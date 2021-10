Michel Onfray | “La nostra epoca è quella della cancellazione della nostra civiltà”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Le Point – Si può ancora parlare di arte contemporanea in maniera serena? Tra la sua difesa assoluta e la sua critica assoluta, sembra non esistere più alternativa…– La Francia è un paese di guerra civile silenziosa che alcuni incendiari rimettono a ferro e fuoco regolarmente. E’ il paese delle guerre di religione, ma anche quello delle guerre filosofiche, letterarie ed estetiche: Voltaire o Rousseau? Robespierre o Condorcet? Hugo o Stendhal, chiedeva recentemente Régis Debray? Boulez o Dutilleux? Bordeaux o bourgogne? Delon o Belmondo? De Gaulle o Vichy, chiedono alcuni oggi? Bisogna mettere la sua domanda in relazione con la fine dell’expertise: la legittima passione per l’uguaglianza diventata l’illegittima religione egualitarista permette a ognuno di ritenersi esperto senza l’expertise necessaria. L’uberizzazione ...

Tra la sua difesa assoluta e la sua critica assoluta, sembra non esistere più alternativa… Michel Onfray – La Francia è un paese di guerra civile silenziosa che alcuni incendiari rimettono a ferro e ...