(Di lunedì 18 ottobre 2021) Per vedere la nuovabisognerà aspettare fino al. La seconda Suv del marchio modenese avrebbe dovuto debuttare il prossimo 16 novembre, ma la Casa ha deciso di posticiparne la presentazione alla primavera del prossimo anno a causacrisi dei chip e delle interruzionicatena di fornitura di alcuni componenti chiave per la produzione. La sorella minoreLevante sarà dunque svelata tra la fine di marzo e le prime settimane di giugno. Mancano i semiconduttori. Nella nota stampa che annuncia il rinviopresentazione, la Casa sottolinea come la decisione sia stata presa conseguentemente alla scarsità di semiconduttori, che non consentirebbe di "rispondere adeguatamente alla domanda globale attesa". La, ...

Advertising

moneypuntoit : ?? Maserati Grecale: presentazione posticipata alla primavera 2022 ?? - dinoadduci : Maserati Grecale - Il lancio della Suv slitta al 2022 - morettweet : RT @quattroruote: Il lancio della #Maserati #Grecale slitta al 2022: il Tridente ha posticipato la presentazione della #Suv per la crisi de… - quattroruote : Il lancio della #Maserati #Grecale slitta al 2022: il Tridente ha posticipato la presentazione della #Suv per la cr… - ClubAlfaIt : #Maserati Grecale: la presentazione è stata posticipata #MaseratiGrecale -

Ultime Notizie dalla rete : Maserati Grecale

di Alessio Salome 18/10/2021, 12:26 La presentazione ufficiale del nuovoera inizialmente prevista per il prossimo 16 novembre. Tuttavia, la casa automobilistica modenese ha appena annunciato che è stata posticipata alla primavera del 2022 in ...La Global Premiere diil nuovo Suv compatto originariamente prevista per il 16 novembre prossimo, è posticipata alla primavera del 2022: così laannuncia un clamoroso slittamento del suo rilancio, proprio ...Maserati Grecale rinviata a primavera 2022, la crisi dei chip colpisce il Tridente. Ritardo nella presentazione, prevista per il prossimo 16 novembre.(Reuters) - Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext (PA: ENX ), ha lanciato oggi il primo indice blue-chip per l'Italia dedicato alla sostenibilità (Environmental, Social e Governance - Esg). Il Mib ...