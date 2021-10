Libri | Solenn de Royer | ‘Le Dernier Secret’ di Francois Mitterand | il suo ultimo grande amore

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) ‘Le, ovvero l’diper una giovane studentessa in legge. Lei aveva solo 22 anni, lui 70. In un libro- rivelazione la giornalista francesede(édition Grasset) squarcia il velo, tra luci e ombre, sull’esistenza dell’ex presidente francese. Racconta in una recente intervista al settimanale ‘Point de vue’de: “quando la giovane Claire arriva a Parigi ha solo 18 anni, è ambiziosa, straripante di vita. Ha sposato gli ideali della ‘gauche’, vuole conquistare la capitale, ma soprattutto conoscere il suo mito,”. “Complice un amico d’infanzia, Benoit, decidono di pedinarlo in rue ...