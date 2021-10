Leo & Tig, i nuovi episodi della serie animata su Rai YoYo (Di lunedì 18 ottobre 2021) I nuovi episodi della serie animata “Leo & Tig”, creata da Parovoz Studio e commissionata da Digital Television Russia Group, saranno trasmessi su due canali televisivi per bambini in Italia e in anteprima in Svizzera. La seconda stagione della serie animata “Leo & Tig”, che ha debuttato con successo sul canale Rai YoYo TV nell’estate del 2019, è iniziata l’11 ottobre. Il canale fa parte della Rai. La serie animata “Leo & Tig” racconta le avventure del piccolo leopardo Leo e del cucciolo di tigre Tig. Le vite degli animali sono piene di avventure, dalle quali escono vittoriosi, affrontando le proprie paure e aiutandosi a ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 18 ottobre 2021) I“Leo; Tig”, creata da Parovoz Studio e commissionata da Digital Television Russia Group, saranno trasmessi su due canali televisivi per bambini in Italia e in anteprima in Svizzera. La seconda stagione“Leo; Tig”, che ha debuttato con successo sul canale RaiTV nell’estate del 2019, è iniziata l’11 ottobre. Il canale fa parteRai. La“Leo; Tig” racconta le avventure del piccolo leopardo Leo e del cucciolo di tigre Tig. Le vite degli animali sono piene di avventure, dalle quali escono vittoriosi, affrontando le proprie paure e aiutandosi a ...

