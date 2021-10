L’ambasciatore Lombardi rappresentante dell’Italia nell’East African Community

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 ottobre 2021), Marco, ha presentato, in data odierna, le lettere credenziali al Segretario Generale della East, onorevole Peter Mathuki. Nel corso dell’incontro svoltosi in Arusha, Mathuki ha sottolineato l’importanza che l’Eac annette al rapporto con l’Italia e ha ricordato gli importanti risultati di “Incontri con l’Africa”, svoltisi a Roma il 7 e 8 ottobre scorsi. Il Segretario Generale dell’Eac ha auspicato che possa essere concluso a breve un Memorandum of Understanding con l’Italia nel quale vengano avviati programmi di collaborazione nei settori dell’ambiente, dell’energia, della sanità e dell’educazione., nel dirsi estremamente onorato di rappresentare il nostro Paese in seno all’importante Organizzazione regionale che raccoglie al suo interno tutti i Paesi ...