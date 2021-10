La Lazio sta mostrando il suo nuovo carattere (Di lunedì 18 ottobre 2021) La partita della Lazio contro l’Inter, è stato un vero e proprio successo. I biancocelesti hanno vinto di misura sui nerazzurri di Inzaghi che si sono dovuti accontentare solamente di una rete. Maurizio Sarri sta sicuramente facendo un grande lavoro dal punto di vista dell’atteggiamento. . Scintille all’Olimpico: 3-1 tra Lazio e Inter La Lazio sta mostrando carattere: quali i numeri dei biancocelesti? 3-1: è questo il risultato finale di Lazio – Inter. I biancocelesti hanno stravinto allo stadio Olimpico di Roma, contro una delle squadre più forti del campionato di Serie A. Se però sono arrivati a segnare tre reti, è di certo merito dell’atteggiamento con cui sono scesi in campo. I progressi che la squadra sta facendo, in termini di determinazione, sono ammirevoli. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 ottobre 2021) La partita dellacontro l’Inter, è stato un vero e proprio successo. I biancocelesti hanno vinto di misura sui nerazzurri di Inzaghi che si sono dovuti accontentare solamente di una rete. Maurizio Sarri sta sicuramente facendo un grande lavoro dal punto di vista dell’atteggiamento. . Scintille all’Olimpico: 3-1 trae Inter Lasta: quali i numeri dei biancocelesti? 3-1: è questo il risultato finale di– Inter. I biancocelesti hanno stravinto allo stadio Olimpico di Roma, contro una delle squadre più forti del campionato di Serie A. Se però sono arrivati a segnare tre reti, è di certo merito dell’atteggiamento con cui sono scesi in campo. I progressi che la squadra sta facendo, in termini di determinazione, sono ammirevoli. La ...

